В россии недостаточно резервов для одновременных наступлений на нескольких направлениях. Фото:

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Російська армія має недостатньо резервів для одночасних широкомасштабних наступів на кількох напрямків.

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За останні шість-вісім місяців окупанти накопичили в оперативних і стратегічних резервах щонайбільше 60 тис. осіб. Однак ці резервісти належним чином не навчені або не оснащені. Раніше ворог використовував резервістів для переукомплектування та посилення підрозділів, які ведуть наступальні атаки. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

В ISW вважають, що російські резерви оперативного та стратегічного рівнів навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або як сили експлуатації другого ешелону, здатні проводити ефективні широкомасштабні загальновійськові напади. Також цих сил замало, щоб йти у широкомасштабні наступи на кількох напрямках.

Російське військове командування, ймовірно, буде змушене вибрати одну основну дію під час очікуваного літнього наступу, якщо воно має намір використовувати ці резерви для підтримки широкомасштабної наступальної операції, — вважають експерти.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що російська армія наприкінці травня провела чотири механізовані атаки ротами й меншими підрозділами на кількох оперативних напрямках у Донецькій області для перевірки реакції України.