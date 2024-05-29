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Окупанти провели чотири механізовані атаки на Донбасі для перевірки оборони ЗСУ. Фото:
рф провела чотири механізовані атаки на Донбасі для перевірки оборони ЗСУ — ISWhttps://racurs.ua/ua/n195781-rf-provela-chotyry-mehanizovani-ataky-na-donbasi-dlya-perevirky-oborony-zsu-isw.htmlРакурс
Російські окупанти в Донецькій області провели додаткові атаки на Донбасі.
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Армія рф днями провела чотири механізовані атаки ротами і меншими підрозділами на кількох оперативних напрямках у Донецькій області для перевірки реакції України. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Російські війська проводили посилені механізовані атаки:
- на схід від Часового Яру;
- на схід від Новопокровського;
- біля Новомихайлівки;
- в Старомайорському.
Воєнні експерти також зазначили, що останніми днями загарбницька армія рф зменшила темп атак і просування на півночі Харківської області та збільшила темп атак у напрямку Покровська. А вищезгадані механізовані атаки обмежені порівняно з попередніми механізованими атаками на початку або під час цілеспрямованих наступальних зусиль.
В ISW вважають, що атаки 27 і 28 травня мали на меті оцінити реакцію ЗСУ та їхню обороноздатність на Донецькому напрямку. Подібні атаки ворог вже проводив на півночі Харківської області, а зараз подібне здійснила й на Донеччині.
Нагадаємо, 27 травня аналітики Deep State повідомляли, що армія рф просунулася біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, в Берестовому та окупував Нетайлове Покровського району.