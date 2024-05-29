Оккупанты провели четыре механизированных атаки на Донбассе для проверки обороны ВСУ. Фото:

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Російські окупанти в Донецькій області провели додаткові атаки на Донбасі.

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Армія рф днями провела чотири механізовані атаки ротами і меншими підрозділами на кількох оперативних напрямках у Донецькій області для перевірки реакції України. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська проводили посилені механізовані атаки:

на схід від Часового Яру;

на схід від Новопокровського;

біля Новомихайлівки;

в Старомайорському.

Воєнні експерти також зазначили, що останніми днями загарбницька армія рф зменшила темп атак і просування на півночі Харківської області та збільшила темп атак у напрямку Покровська. А вищезгадані механізовані атаки обмежені порівняно з попередніми механізованими атаками на початку або під час цілеспрямованих наступальних зусиль.

В ISW вважають, що атаки 27 і 28 травня мали на меті оцінити реакцію ЗСУ та їхню обороноздатність на Донецькому напрямку. Подібні атаки ворог вже проводив на півночі Харківської області, а зараз подібне здійснила й на Донеччині.

Нагадаємо, 27 травня аналітики Deep State повідомляли, що армія рф просунулася біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, в Берестовому та окупував Нетайлове Покровського району.