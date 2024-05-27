Армія рф просунулася на кількох напрямках і концентрується у трьох локаціях неподалік кордону з Україною

https://racurs.ua/ua/n195710-armiya-rf-prosunulasya-na-kilkoh-napryamkah-i-koncentruietsya-u-troh-lokaciyah-nepodalik-kordonu.html

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Армія рф просунулася біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, в Берестовому та окупував Нетайлове.

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Про це йдеться у звіті пабліку Deep State за 26 травня.

Український воєнний кореспондент Богдан Мирошников про ситуацію на фронті пише так: ворог мав успіхи на кількох ділянках. Він називає такі відтинки фронту:

захопив Уманське;

100 м на західних околицях Нетайлового, село практично повністю під контролем окупанта;

200 м у напрямку Яснобродівки;

по 100 м біля Новоолександрівки та Калинового;

100 м у напрямку Сокола;

100 м у Красногорівці;

100 м у Парасковіївці;

додатково 100 м у районі Берестового;

300 м у районі Кліщіївки.

Кліщіївку ворог повністю не контролює. Бо там вже немає, де закріплятися. Село існує вже тільки на мапі. Воно зруйноване вщент.

Ворог трохи перемістив резерви з Лиманського напрямку у район Сіверська. Підсилює своє угруповання.

На Купʼянському напрямку важкі бої у районах Іванівки, Берестового, Новоселівського та Стельмахівки.

Напрямок Липців дещо стабілізований. Ні, ворог не відмовився від планів та постійно атакує. Просто ці штурми не приносять бажаних результатів. На одній з ділянок вдалося трохи відкинути ворога. На іншій — окупант незначно просунувся.

Саме Липці були основним напрямком наступу у прикордонні Харківщини, допоки ворог не застряг у Вовчанську.

Зараз ворог у роздумах, що з цим всім робити, адже перший етап фактично провалений. Перш ніж сміятися з цього твердження — подивіться на мапу. Та зрозумійте, що окупант поки не зміг виконати поставлених цілей (підібратися на відстань стабільної роботи ствольної та реактивної артилеріх до Харкова, стягнути наші значні резерви з Донеччини і так далі), — пише Мирошников.

Він вважає, що тепер нас очікує другий етап, або авдіївсько-бахмутська тактика. Тобто масоване застосування піхоти та повільне просування. Якщо воно буде, враховуючи обсяг сил та засобів, який ворог може собі дозволити. І який потрібно залучити.

Це все враховуючи, що інші ділянки росіяни не стануть послаблювати.

Про те, що росіяни концентрують війська у трьох локаціях неподалік кордону з Україною і готують новий наступ (можливо, знову обмежений), пишуть в огляді Інституту дослідження війни (ISW).

За оцінками експертів, одним із районів накопичення окупаційних військ є Грайворон-Борисівка-Пролетарський на заході Бєлгородської області.

Супутникові знімки показують, що російські війська розширили діяльність на базах і складах у населених пунктах в цьому районі в останні тижні, проте розмір можливої концентрації підрозділів ворога залишається невідомим.

В ISW зазначають, що дана ділянка дасть російським військам можливість розпочати наступальні операції на південь у напрямку Золочева та Богодухова, двох українських міст на північний захід від Харкова в межах 25 км від міжнародного кордону, або на захід у напрямку населених пунктів вздовж траси Р-45, що сполучає Богодухів з Сумами.

Аналітики вважають, що росіяни могли б вести наступальні операції в одному або в обох напрямках одночасно, що б змусило Сили оборони перекинути війська на більшу ділянку кордону в Харківській та Сумській областях.

Російські сили також зосереджують обмежені сили в Курській і Брянській областях поблизу кордону з Сумською областю.

Навіть обмежені російські наступальні операції в цих районах створять тиск, який розтягне українські війська та техніку вздовж фронту та, можливо, дозволить російським військам створити тактичні плацдарми для підтримки подальших операцій або на північний захід від міста Харкова, або в напрямку міста Суми, — йдеться у звіті.

Проте Північне угруповання військ, навіть досягнувши верхньої межі заявленої кінцевої чисельності, не матиме необхідного ресурсу, необхідного для проведення успішної операції з оточення або захоплення Харкова чи Сум, переконані в Інституті.