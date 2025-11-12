Армія РФ під час наступу в Запорізькій області зуміла захопити три населені пункти. Фото:

Підрозділи українських Сил оборони продовжують діяти за принципом активної оборони. У складних умовах, коли окупанти переважають чисельністю, вони відбивають атаки на більшості напрямків та продовжують пошуково-ударні дії на визначених ділянках. Зокрема, у районах Куп’янська та Сіверська. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Facebook.

За словами головкома, ворог став активнішим у Запорізькій області й намагається проникнути вглиб під прикриттям туману. На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках росіяни просунулися вперед і захопили три населені пункти.

Наразі тривають запеклі бої за села Рівнопілля та Яблукове, де оборону тримають бійці угруповання військ «Південь».

Кожен метр нашої землі коштує росії сотень життів військових. Лише в операційній зоні угруповання військ «Південь» за останні три дні окупанти втратили близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки, — заявив Сирський.

Нагадаємо, 11 листопада у командуванні заявили, що Силам оборони України довелося відійти з позицій біля п’яти населених пунктів на Запорізькому напрямку. Оборонці відступили біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка. До цього призвели масовані штурми армії РФ, понад 400 артобстрілів на добу та знищення укриттів.