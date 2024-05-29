ЗСУ вночі знищили майже всі російські дрони Shahed-131/136. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195780-zsu-vnochi-znyschyly-mayje-vsi-rosiyski-drony-vybuhalo-v-troh-oblastyah.html

Ракурс

Атаку дронів відбивали українські військові у вівторок.

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У ніч на 29 травня російські загарбники атакували 14-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарська в російській федерації. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Зазначається, що взялися відбивати напад з повітря винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи ПС, мобільні вогневі групи Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби. Захисники неба зуміли знищили 13 безпілотників. Ворожі БпЛА «приземлили» у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

Нагадаємо, 28 травня армія рф атакувала Україну трьома ударними безпілотниками типу Shahed-131/136, запущеними з Краснодарського краю рф. Підрозділи Повітряних Сил знищили дрони в Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.