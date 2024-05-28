Шмигаль розповів про переговори з союзниками в Празі

https://racurs.ua/ua/n195779-shmygal-rozpoviv-pro-peregovory-z-souznykamy-v-prazi.html

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Очільник українського Кабміну Денис Шмигаль розповів про підсумки переговорів із союзниками України в Празі.

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За словами прем'єра, учасники зустрічі обговорили чеську ініціативу щодо постачання Україні артилерійських боєприпасів, у межах якої зібрано вже понад 1,6 мільярда євро, й погодились із необхідністю якнайшвидших поставок снарядів.

Іншим питанням стало забезпечення для України систем протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot, та постачання винищувачів F-16 — які Київ розраховує отримати вже влітку.

Союзники України також обговорили допомогу українському оборонно-промисловому комплексу, зокрема створенню спільних підприємств, «передачу технологій, будівництво нових підприємств в Україні та фінансування українських виробництв».

Перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи надійде до України «найближчими днями». Прем'єр-міністр Фіала повідомив, що станом на зараз 15 країн ЄС та НАТО вже надали понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу, й ці зусилля «незабаром покращать обороноздатність України».

А Німеччина передала Україні три великогабаритні силові трансформатори для живлення вузлів розподільної мережі та 16 одиниць спецтехніки, повідомили в Міненерго.