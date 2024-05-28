Україна має право нейтралізувати військові бази, з яких по ній б'ють

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Президент Франції Емманюель Макрон 28 травня з картою в руках заявив, що Україна повинна мати право бити по військових базах на території рф, з яких росіяни ведуть обстріли.

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Про це він сказав під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Вони мають право нейтралізувати військові бази, з яких запускаються ракети, і інші військові об'єкти, з яких атакують Україну. Але ми не повинні дозволити Україні вражати інші цілі в росії, цивільні цілі, звичайно, або інші військові цілі, — сказав президент Франції.

Макрон приніс мапу на прес-конференцію, щоб наочно показати, що Україні потрібно дозволити бомбити росію.

Цими днями країни ЄС вирішують, чи дозволити Україні використовувати їхню зброю для ударів по російській території.

Чи маємо ми дозволити використання зброї для ударів по цілях за межами української території, як учора запропонував (генсек НАТО) Столтенберг? Чи маємо ми дозволяти використання нашої зброї для ударів углиб російської території? Країни-члени почали обговорювати це, — заявив у вівторок голова зовнішньої політики України Жозеп Боррель у Брюсселі після засідання міністрів оборони країн-членів Євросоюзу.

Тим часом кремлівський карлик пригрозив західним країнам «серйозними наслідками» в разі дозволу Україні бити по території росії.

Представники країн НАТО, особливо в Європі, особливо в малих країнах, повинні розуміти, з чим вони граються. Вони повинні пам’ятати, що є державами з невеликою територією і щільним населенням. Цей фактор їм потрібно мати на увазі, перш ніж говорити про завдання ударів углиб росії, — заявив диктатор рф.

Також путін вкотре натякнув на ядерну зброю, якою володіє рф.