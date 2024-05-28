придбав в Дубаї апартаменти та офісні приміщення на 25 млн доларів

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Колишній заступник голови Державної митної служби України Руслан Черкасський разом із Віталієм Кіро, причетним до виробництва сигарет з підробленими акцизними марками, придбав в Дубаї апартаменти та офісні приміщення, загальна вартість яких складає близько 25 млн дол.

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Частину цього майна власники здавали в оренду, частину — вже продали.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Радіо Свобода Схеми: корупція в деталях — RFERL». Журналісти використали дані транзакцій з офіційного реєстру Дубаю, доступ до яких журналісти отримали в межах міжнародного розслідувального проєкту #DubaiUnlocked.

«Схеми» звернули увагу, що у доступних майнових деклараціях Руслана Черкасського немає відомостей про ці інвестиції або дохід від продажу чи оренди.

Черкасського зі скандалом звільнили на початку 2023 року. У 2008 році він інвестував в апартаменти спільно з Віталієм Кіро — фігурантом журналістських розслідувань, бізнесменом, пов’язаним із виробництвом сигарет з підробленими акцизними марками.

Загалом Черкасський і Кіро інвестували в декілька апартаментів та офісів у Дубаї, сукупна вартість цього майна, згідно з даними транзакцій — близько 25 мільйонів доларів. При чому, дві квартири з цього переліку здавалися в оренду, але Черкасський ніколи не згадував про це у деклараціях.

«Схеми» звернули увагу і на те, як покращилося матеріальне становище цивільної дружини посадовця — засновниці косметологічної клініки Марії Трифонової — а саме, з 2017 року, відколи митник Черкасський почав вказувати її у своїх деклараціях. Вона та її матір за кілька років стали власницями п`яти земельних ділянок під Києвом, заміськими будинками та дорогими авто.

Ще один митник, на якого звернули увагу «Схеми», — це державний інспектор митного поста «Смільниця» у Львівській області Андрій Конанець. У 2010 році він вклався у студіо площею 34 кв. м у комплексі Lakeside. Ця дубайська квартира була придбана за 175 тис. дол. і згодом здавалась в оренду, що принесло 36 тис. дол. У майнових деклараціях Конанець не згадував, що володіє квартирою у Дубаї та отримує дохід від оренди.