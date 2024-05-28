Інформацію з «Резерв+» прирівняють до військово-облікового документа

https://racurs.ua/ua/n195776-informaciu-z-rezerv-pryrivnyaut-do-viyskovo-oblikovogo-dokumenta-minoborony-pro-qr-kod.html

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У червні в додатку «Резерв+" з’явиться QR-код. Це дозволить використовувати електронні дані як повноцінний військовий обліковий документ, замінюючи паперові версії.

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Про це повідомила заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарфону «Єдині новини» 28 травня.

18 червня у «Резерв+" з’явиться QR-код — це остаточно прирівняє інформацію з «Оберіг» до електронного військового облікового документа. Ми можемо зчитувати цей QR-код і отримувати всю потрібну інформацію, — повідомила вона.

Як акцентувала Катерина Черногоренко, більше не буде потрібно прив’язуватись до паперових документів.

Раніше в Міноборони розповіли, що понад 1,2 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані, з них 1,175 млн скористалися додатком «Резерв+".