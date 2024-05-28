Суд обрав запобіжний захід для ексзаступника голови Офісу президента Андрія Смірнова

https://racurs.ua/ua/n195775-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-dlya-ekszastupnyka-golovy-ofisu-prezydenta.html

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Суд обрав запобіжний захід у вигляді 10 мільйонів гривень застави для колишнього заступника керівника офісу президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.

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У суді Смирнов заявив, що він не знає, де частина активів, про які йдеться у клотанні. Водночас прокурор сказав, що Смирнов та один з фігурантів справи Василь Астіон (адвокат з об'єднання, яке захищає Смирнова) плутаються у даних стосовно позики, яку Астіон надав братові Смирнова.

За даними слідства, з 2020 по 2022 роки Смирнов набув активи на 17,1 млн грн. А його заощадження та офіційний дохід за цей період склали 1,3 млн.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

НАБУ і САП підозрюють Смирнова в тому, що з 2020 по 2022 роки посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі 1,3 млн. Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його на рідного брата та друга.

Обсяг незаконного збагачення склав 15,7 млн грн.

Йдеться про дві автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda та BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у престижному ЖК у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Підозру Смирнову повідомили вже після того, як його звільнили з Офісу президента.

Слідство вважає, що більшість майна записали на рідного брата, проте чиновник зберіг за собою право розпоряджатися ним. Мотоцикл Honda був зареєстрований на друга та адвоката Смирнова. При цьому адвокат не має права на керування мотоциклами.

Окремо прокурор звертав увагу на те, що у Смирнова є зв’язки з головами найвищих судових інстанцій та керівниками органів державної влади. Зокрема, здобуті докази свідчать про те, що Смирнов давав вказівки ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву.