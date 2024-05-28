Мета росіян — відкрити новий фронт на півночі

https://racurs.ua/ua/n195774-meta-rosiyan-vidkryty-novyy-front-na-pivnochi-umierov.html

Ракурс

Міністр оборони Рустем Умєров дав інтерв’ю Reuters.

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За його словами, росія має близько 500 тис. військових в Україні та біля кордонів, однак планує в майбутньому залучити до війни ще близько 200−300 тис. особового складу.

Мета росіян — відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою силу та вогневу потужність проти нас, сказав міністр.

Вони й надалі переслідують свою мету — знищити нашу державу, — вважає Умєров. Також міністр констатував, що, майже половина необхідної західної військової допомоги прибуває до українських військових із запізненням. Ми витримуємо, але, звичайно, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не дозволити їм проникнути в нашу державу, — сказав Умєров.

Умєров сподівається, що винищувачі F-16 будуть доставлені в Україну «дуже, дуже скоро», бо «кожна затримка грає на руку «більшому та краще оснащеному ворогу».

Міністр також запевнив, що Україна продовжує нарощувати власне виробництво зброї, безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.