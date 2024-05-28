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Ракурс
Деякі країни ЄС дозволили використовувати їхню зброю для ударів по території рф

Деякі країни ЄС дозволили використовувати їхню зброю для ударів по території рф, — Боррель

28 тра 2024, 19:50
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Деякі країни ЄС дозволили використовувати їхню зброю для ударів по території рф.


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Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Боррель.

Жозеп Боррель зазначив, що деякі країни у минулому були проти застосування їхнього озброєння по цілях у росії, але останнім часом змінили свою позицію.

Однак він не став називати держави, які змінили свою думку, як і не зміг назвати число цих країн.

Одна? Дві? Говорячи відверто, я не можу сказати, я не можу назвати число. Деякі однозначно сказали: Я збираюсь зняти ці обмеження. Інші сказали те ж, але не у такий чіткий спосіб. Інші сказали: Ну, дайте мені про це поміркувати. Тож я не можу сказати число тих, які дали згоду чи ні, — додав Боррель.

Він також наголосив, що у будь-якому разі — це число зміниться, адже події змінюються та люди змінюються".

Раніше «Ракурс» повідомляв, що міністр оборони Швеції Пол Йонсон виступив за удари по території росії зброєю, переданою Україні.

Джерело: Ракурс


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