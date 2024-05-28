Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: «Мілітарний»

Три «шахеди» збили сили ППО в ніч на 28 травня (ІНФОГРАФІКА)

28 тра 2024, 08:20
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 травня, атакували Україну трьома ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів