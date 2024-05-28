Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n195747-try-shahedy-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-28-travnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 травня, атакували Україну трьома ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.