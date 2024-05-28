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Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: «Мілітарний»
Три «шахеди» збили сили ППО в ніч на 28 травня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n195747-try-shahedy-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-28-travnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 травня, атакували Україну трьома ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях, — вказано в повідомленні.