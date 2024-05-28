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Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: «Милитарный»

Три «шахеда» сбили силы ПВО в ночь на 28 мая (ИНФОГРАФИКА)

28 мая 2024, 08:20
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 травня, атакували Україну трьома ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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