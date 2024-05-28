Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n195747-tri-shaheda-sbili-sily-pvo-v-noch-na-28-maya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 травня, атакували Україну трьома ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).

.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.