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Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: «Милитарный»
Три «шахеда» сбили силы ПВО в ночь на 28 мая (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n195747-tri-shaheda-sbili-sily-pvo-v-noch-na-28-maya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 травня, атакували Україну трьома ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях, — вказано в повідомленні.