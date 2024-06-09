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Ракурс
Бойцы «Мести» уничтожили укрытие россиян. Фото:

Бойцы «Мести» уничтожили укрытия россиян в Серебрянском лесу (ВИДЕО)

9 июн 2024, 15:18
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Російські окупанти зазнають бойових втрат у Луганській області.


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Бійці Державної прикордонної служби знищили ворожий склад та укриття загарбників у Серебрянському лісі. Попрацювали бійці Луганського прикордонного загону бригади «Помста». Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

Ворожий склад боєкомплекту та два укриття окупантів знищили прикордонники «Помсти» в Серебрянському лісі, — зазначили в ДПСУ.

Також захисники опублікували в мережі відео бойової роботи.

Як відомо, Серебрянський ліс — це зона у Луганській області, де вже тривалий час тривають активні бої.

Прикордонники також показали, як на Вовчанському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дронів знищують позиції та транспорт окупантів.

Нагадаємо, оператори БпЛА 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили кількох окупантів, які на мотоциклах мчалися до позицій Сил оборони. Ураження росіян сталося біля Новомихайлівки у Донецькій області.

Источник: Ракурс


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