Главу Госагентства по восстановлению Найема не пустят на конференцию в Берлине

https://racurs.ua/n196160-glavu-gosagentstva-po-vosstanovleniu-nayema-ne-pustyat-na-konferenciu-v-berline.html

Ракурс

Найвищий посадовець України, відповідальний за відновлення країни, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм, пропустить цьогорічну Конференцію з питань відновлення України через внутрішньополітичні суперечки.

.

Bloomberg пише, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль не погодив участь Найєма у заході та досі не замінив міністра інфраструктури, звільненого парламентом місяць тому.

Зустріч донорів покликана мобілізувати міжнародну підтримку для відновлення України після руйнувань, спричинених повномасштабним російським вторгненням.

Очікується, що президент Володимир Зеленський відкриє захід разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Але Державне агентство з розвитку інфраструктури та реконструкції «не буде присутнє", повідомив в електронному листі голова агентства Мустафа Найєм.

Прем'єр-міністр особисто відхилив моє прохання про відрядження до Берліна без пояснення причин, — заявив Найєм.

Редакція ZN.UA отримала документ, що підтверджує відмову прем'єр-міністра голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Хоча понад 20 українських високопосадовців перелічені як учасники — зокрема міністри економіки, фінансів, охорони здоров’я, закордонних справ та в.о. міністра інфраструктури — рішення заблокувати участь Найєма та не призначити постійного міністра може створити враження, що український уряд не розглядає відбудову як нагальну проблему.

Репутація України похитнулася через корупційні скандали, що ускладнює спроби залучити міжнародну підтримку. За оцінками Європейського інвестиційного банку зараз вартість реконструкції України складає понад 1 трильйон доларів.

Найєм повідомив, що планував взяти участь у панельних дискусіях, а також у зустрічі, організованій PricewaterhouseCoopers LLP з більш ніж 100 німецькими компаніями, щоб обговорити перспективи, виклики та прозорість відбудови України.