Зеленский приехал в Германию на конференцию по восстановлению Украины и переговоры с Шольцом

https://racurs.ua/n196201-zelenskiy-priehal-v-germaniu-na-konferenciu-po-vosstanovleniu-ukrainy-i-peregovory-s-sholcom.html

Ракурс

Президент України Володимир приїхав до Німеччини для участі в конференції з відновлення України та переговорів з канцлером Олафом Шольцом.

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Президент обговорить з німецьким канцлером подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО та спільне виробництво озброєнь.

В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом, — написав Зеленський у Телеграм. — З Олафом Шольцем говоритимемо про подальшу оборонну підтримку, розвиток української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Скоординуємо позиції напередодні Саміту світу, саміту Європейської ради та саміту НАТО.

Український лідер повідомив, що планує зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та головою Бундестагу Бербель Бас, а також відвідати військову базу, де проходять навчання українським військовим.

6−7 червня Зеленський був у Франції, де провів переговори з Еммануелем Макроном.

Ранріше «Ракурс» писав, що 10 червня очільник Держагентства з відновлення Мустафа Найєм написав про своє звільнення. Пояснив це тим, що у роботі «були системні перешкоджання». Тиск на Кубракова і Найєма йшов саме від Офісу президента і Кабміну, переконує LIGA.net Ярослав Железняк. Найєм заявив про скасований бюджет на проєкти з відновлення й утримання доріг, обрізану зарплату, подекуди — до 68% та про те, що почали «кошмарити» бюрократією.

У Кабміні вважають, що заяви з боку Найєма — спроба уникнути звіту, а у Слузі народу не бачать проблем із тим, що «відбуваються кадрові ротації». Натомість в опозиції говорять: проблеми почалися з моменту, коли ексміністр з питань регіонального розвитку та інфраструктури Кубраков перестав виходити напряму до президента Зеленського. Саме до команди звільненого урядовця і належав Мустафа Найєм, каже LIGA.net нардепка Юлія Клименко.

Таким чином, тема відновлення України наразі залишилася без очільників. Майже всі донорські програми були поставлені на паузу, а підготовка до Берлінської конференції з відновлення була зупинена.