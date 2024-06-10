Мустафа Найєм написав заяву про звільнення після скандалу з відрядженням.

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Про це 10 червня повідомило джерело NV.

За попередньою інформацією, разом із посадовцем заяви про звільнення написала вся його команда.

Рішення схвалили на тлі скандалу із зірваним відрядженням Найєма до Берліна на міжнародну конференцію 11−12 червня, яка покликана мобілізувати міжнародну підтримку відновлення держави після руйнування внаслідок війни.

Про те, що глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення, повідомив також рух «ЧЕСНО».

Наразі відомо, що заяви про звільнення написали Андрій Івко, перший заступник Голови Агентства відновлення та Валерія Іванова, заступник Голови агентства відновлення. Рішення було ухвалено на тлі скандалу із зірваним відрядженням Найєма до Берліна на міжнародну конференцію 11−12 червня, яка покликана мобілізувати міжнародну підтримку відновлення країни після руйнування внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Проте прем'єр Шмигаль у відряджені відмовив, — йдеться у повідомленні.

Bloomberg писав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль не погодив участь Найєма у заході та досі не замінив міністра інфраструктури, звільненого парламентом місяць тому.

Зустріч донорів покликана мобілізувати міжнародну підтримку для відновлення України після руйнувань, спричинених повномасштабним російським вторгненням.

Очікується, що президент Володимир Зеленський відкриє захід разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Але Державне агентство з розвитку інфраструктури та реконструкції «не буде присутнє", повідомив в електронному листі голова агентства Мустафа Найєм.