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В ЕС заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину и рф, но не российского, - Bloomberg

В ЕС заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину и рф, но не российского, — Bloomberg

11 июн 2024, 08:34
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У ЄС зацікавлені у продовженні транзиту газу через Україну та рф, але не російського.


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Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Угода про транзит російського газу територією України спливає у 2024 році, і Київ вже чітко дав зрозуміти, що не продовжуватиме його.

Втім, деякі країни Європи досі залежать від російського газу, тож непублічні переговори щодо продовження транзиту тривають, наголошується у матеріалі.

Один з варіантів, який обговорюється, полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ в Азербайджану і закачували у російські трубопроводи, — зазначає агентство.

Доходи від продовження транзиту забезпечили б критично важливе фінансування для економіки України в умовах війни.

Втім, існує побоювання, що трубопроводи можуть стати військовими цілями, або прийти в аварійний стан, що потребуватиме великих витрат на їх відновлення.

Пропозиція могла б бути цікавою і росії, якби її було оформлено як своп — це дало б Москві змогу направляти газ до інших регіонів, в умовах втрати європейського ринку та вимог Китаю щодо знижок.

Источник: Ракурс


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