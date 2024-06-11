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У ЄС зацікавлені у продовженні транзиту газу через Україну та рф, але не російського, - Bloomberg
У ЄС зацікавлені у продовженні транзиту газу через Україну та рф, але не російського, — Bloomberghttps://racurs.ua/ua/n196202-u-ies-zacikavleni-u-prodovjenni-tranzytu-gazu-cherez-ukrayinu-ta-rf-ale-ne-rosiyskogo-bloomberg.htmlРакурс
У ЄС зацікавлені у продовженні транзиту газу через Україну та рф, але не російського.
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Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Угода про транзит російського газу територією України спливає у 2024 році, і Київ вже чітко дав зрозуміти, що не продовжуватиме його.
Втім, деякі країни Європи досі залежать від російського газу, тож непублічні переговори щодо продовження транзиту тривають, наголошується у матеріалі.
Один з варіантів, який обговорюється, полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ в Азербайджану і закачували у російські трубопроводи, — зазначає агентство.
Доходи від продовження транзиту забезпечили б критично важливе фінансування для економіки України в умовах війни.
Втім, існує побоювання, що трубопроводи можуть стати військовими цілями, або прийти в аварійний стан, що потребуватиме великих витрат на їх відновлення.
Пропозиція могла б бути цікавою і росії, якби її було оформлено як своп — це дало б Москві змогу направляти газ до інших регіонів, в умовах втрати європейського ринку та вимог Китаю щодо знижок.