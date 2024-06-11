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В Украине заработало первое совместное производство Укроборонпрома и Rheinmetal
В Украине заработало первое совместное производство Укроборонпрома и Rheinmetalhttps://racurs.ua/n196203-v-ukraine-zarabotalo-pervoe-sovmestnoe-proizvodstvo-ukroboronproma-i-rheinmetal.htmlРакурс
В Україні запрацював перший спільний виробничий майданчик Укроборонпрому і Rheinmetall.
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Це цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та, відповідно, швидше повертати її на передову.
В перспективі тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки, повідомив Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на своїй сторінці в Телеграм.
На створеному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічне спостереження здійснюють представники німецького оборонного гіганта.
Наразі ЗСУ мають на озброєнні від Rheinmetall:
- БМП Marder;
- Машини Wiesel;
- БМП Puma і Lynx;
- Зенітні артилерійські комплекси Skynex;
- Танки Leopard 2 різних модифікацій.
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