В Україні запрацювало перше спільне виробництво Укроборонпрому і Rheinmetal

https://racurs.ua/ua/n196203-v-ukrayini-zapracuvalo-pershe-spilne-vyrobnyctvo-ukroboronpromu-i-rheinmetal.html

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В Україні запрацював перший спільний виробничий майданчик Укроборонпрому і Rheinmetall.

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Це цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та, відповідно, швидше повертати її на передову.

В перспективі тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки, повідомив Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на своїй сторінці в Телеграм.

На створеному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічне спостереження здійснюють представники німецького оборонного гіганта.

Наразі ЗСУ мають на озброєнні від Rheinmetall: