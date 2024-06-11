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Ракурс
В Україні запрацювало перше спільне виробництво Укроборонпрому і Rheinmetal

В Україні запрацювало перше спільне виробництво Укроборонпрому і Rheinmetal

11 чер 2024, 08:51
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В Україні запрацював перший спільний виробничий майданчик Укроборонпрому і Rheinmetall.


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Це цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та, відповідно, швидше повертати її на передову.

В перспективі тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки, повідомив Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на своїй сторінці в Телеграм.

На створеному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічне спостереження здійснюють представники німецького оборонного гіганта.

Наразі ЗСУ мають на озброєнні від Rheinmetall:

  • БМП Marder;
  • Машини Wiesel;
  • БМП Puma і Lynx;
  • Зенітні артилерійські комплекси Skynex;
  • Танки Leopard 2 різних модифікацій.

Джерело: Ракурс


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