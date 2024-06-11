СБУ прочесывает правительственный квартал Киева

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Служба безпеки України уранці 11 червня проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, зокрема, в урядовому кварталі та на прилеглих територіях.

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Як повідомили в СБУ, мета заходів — перевірка контрдиверсійного захисту державних об'єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

За участі представників Управління держохорони силовики оглядають території та окремі приміщення (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів.

Крім того, перевіряють громадян, які перебувають на території урядового кварталу.

У СБУ повідомляють, що під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів, огляд автомобілів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.