Зеленский сделал обнадеживающее заявление о Patriot для Украины. Фото: ОП

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Протиповітряна оборона України найближчим часом суттєво підсилиться потужними системами.

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Україна очікує найближчим часом на позитивні рішення щодо передачі двох-трьох ЗРК Patriot. Київ працює з партнерами з США та «деякими іншими» європейськими країнами над передачею цих систем. Про це президент Володимир Зеленський заявив 11 червня під час спільної прес-конференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Поки що не хочу говорити, з ким саме з Європи, тому що чекаємо на підтвердження тих рішень. Очікуємо на позитивний результат найближчим часом щодо двох-трьох систем, — зазначив глава держави.

У Німеччині Зеленський оглянув батарею Patriot, яку передадуть Україні, та зустрівся з українськими воїнами, які на ній навчаються.

Нагадаємо, останнім часом Київ посилив заклики до союзників про передачу систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки вони здатні збивати російські балістичні ракети.

Канцлер ФРН Олаф Шольц 11 червня заявив, що Німеччина протягом наступних місяців передасть Україні третю систему ППО Patriot.