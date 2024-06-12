Байден одобрил передачу Украине еще одного ЗРК Patriot. Фото: ОП

https://racurs.ua/n196238-bayden-odobril-peredachu-ukraine-esche-odnogo-raketnogo-kompleksa-patriot-nyt.html

Ракурс

Протиповітряна оборона України буде підсилена ще одним ЗРК Patriot.

.

Після низки зустрічей і дебатів президент США Джо Байден ухвалив рішення про відправку Україні вже другого американського зенітно-ракетного комплексу Patriot. Цей крок було схвалено минулого тижня. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на неназваних високопосадовців Білого дому та військових.

Рішення Байдена було прийнято минулого тижня після низки зустрічей на високому рівні і внутрішніх дебатів про те, як задовольнити нагальні потреби України в посиленні протиповітряної оборони, не ставлячи під загрозу боєготовність США, — йдеться у публікації.

Зазначається, що цей «Петріот» прибуде з Польщі, де захищав ротацію американських військ, які повертатимуться до Сполучених Штатів. ЗРК можуть розгорнутися в Україні упродовж кількох наступних днів, залежно від технічного обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.

У Білому домі висловили сподівання, що розгортання ще однієї американської системи Patriot підштовхне союзників передати Україні додаткові системи ППО.

Нагадаємо, 11 червня під час візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує найближчим часом на позитивні рішення щодо передачі двох-трьох систем протиповітряної оборони Patriot. Також вчора канцлер ФРН Олаф Шольц 11 червня заявив, що Німеччина протягом наступних місяців передасть Україні третю систему ППО Patriot.

Джерело: The New York Times