Автомобиль военных подожгли в Днепре. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n196244-avtomobil-voennyh-podojgli-v-dnepre-neizvestnye-foto.html

Ракурс

Автомобіль військових підпалили в Дніпрі у ніч на 10 червня.

.

Інцидент трапився на автостоянці по вул. Яскравій. Внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить ЗСУ. Вогонь пошкодив моторний відсік, торпедо авто та лобове скло. На місці злочину правоохоронці виявили порожні пляшки від бензину. Про це 12 червня повідомила поліція Дніпропетровської області.

За фактом підпалу військової автівки слідчі розпочали кримінальне провадження. за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Правоохоронці припускають, що до підпалу може бути причетна група осіб. Їх вже розшукують.

Нагадаємо, 11 червня у передмісті Хмельницького Книжківцях 40-річний чоловік напав на військовослужбовця Хмельницького районного ТЦК. Він вдарив представника військкомату ножем у плече, але був затриманий поліцейськими.