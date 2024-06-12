Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n196266-avariyno-spasatelnye-raboty-v-krivom-roge-zaversheny-devyat-pogibshih.html

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У Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по житловій забудові, завданого сьогодні, 12 червня вдень.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Загинуло 9 осіб та 29 постраждало. Серед травмованих — 5 дітей, — зазначив він.

Раніше Клименко повідомляв, що в пошуковій операції брали участь:

працівники ДСНС;

поліцейські;

співробітники комунальних служб;

волонтери;

кінологи з пошуковими собаками.

Також на місці російського ракетного удару працювали психологи.

Брифінг голови Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за попередньою інформацією, удар по житловому кварталу Кривого Рога було завдано балістичною ракетою «Іскандер-М», запущеною з тимчасово окупованого Криму.