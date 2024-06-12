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Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу, фото: Офис генпрокурора
В Кривом Роге количество жертв российского ракетного удара возросло до девяти (ФОТО)https://racurs.ua/n196262-v-krivom-roge-kolichestvo-jertv-rossiyskogo-raketnogo-udara-vozroslo-do-devyati-foto.htmlРакурс
Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу, здійсненої сьогодні, 12 червня, вдень зросла до дев’яти.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Поранено 29 людей, серед них п’ятеро дітей
Пошуково-рятувальна операція триває, — зазначають у відомстві.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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