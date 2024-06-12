Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу, фото: Офис генпрокурора

В Кривом Роге количество жертв российского ракетного удара возросло до девяти (ФОТО)

12 июн 2024, 20:57
999

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу, здійсненої сьогодні, 12 червня, вдень зросла до дев’яти.


.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Поранено 29 людей, серед них п’ятеро дітей

Пошуково-рятувальна операція триває, — зазначають у відомстві.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу, фото: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров