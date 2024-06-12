Наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу, фото: Офіс генпрокурора

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Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу, здійсненої сьогодні, 12 червня, вдень зросла до дев’яти.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Поранено 29 людей, серед них п’ятеро дітей

Пошуково-рятувальна операція триває, — зазначають у відомстві.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).