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Страны ЕС не смогли договориться о новом пакете санкций, фото: Служба внешней разведки Украины
В ЕС не смогли договориться о новом пакете антироссийских санкций — СМИhttps://racurs.ua/n196265-v-es-ne-smogli-dogovoritsya-o-novom-pakete-antirossiyskih-sankciy-smi.htmlРакурс
Країни Євросоюзу досі не дійшли згоди стосовно нового — 14-го — пакету санкції проти рф.
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Про це сьогодні, 12 червня, на своїй сторінці у соцмережі X, повідомив журналіст «Радіо Свобода» у Європі Рікард Йозвяк.
Зазначається, що цього разу досягненню консенсусу щодо санкцій перешкоджала не Угорщина, а Німеччина.
Країни-члени ЄС досі не дійшли згоди щодо останнього пакету санкцій ЄС проти росії, — наголосив Йозвяк. — На диво, саме Німеччина, а не Угорщина зараз є найбільшою перешкодою.
За його словами, наступна спроба узгодити санкції відбудеться 14 червня ввечері.
Нагадаємо, США сьогодні оголосили про запровадження нового пакету санкції проти фінансового сектору рф.
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