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В Украине продолжаются отключения электроэнергии
Электроэнергию 13 июня будут отключать только два часа — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n196264-elektroenergiu-13-iunya-budut-otkluchat-tolko-dva-chasa-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні по всій території завтра 13 червня, графіки планових відключень електроенергії застосовуватимуть у період з 20.00 по 22.00.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови, не обмежується, — наголошують у компанії.
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