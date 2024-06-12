В Украине продолжаются отключения электроэнергии

https://racurs.ua/n196264-elektroenergiu-13-iunya-budut-otkluchat-tolko-dva-chasa-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні по всій території завтра 13 червня, графіки планових відключень електроенергії застосовуватимуть у період з 20.00 по 22.00.

.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».