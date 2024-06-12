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В Украине продолжаются отключения электроэнергии

Электроэнергию 13 июня будут отключать только два часа — Укрэнерго

12 июн 2024, 21:56
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В Україні по всій території завтра 13 червня, графіки планових відключень електроенергії застосовуватимуть у період з 20.00 по 22.00.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови, не обмежується, — наголошують у компанії.

Источник: Ракурс


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