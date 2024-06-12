Владимир Зеленский в Саудовской Аравии, фото: Офис президента

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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 12 червня, прибув з візитом до Саудівської Аравії.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Зеленського.

Змістовна та енергійна зустріч із Його Королівською Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом, — зазначив Зеленський.

Зазначається, що в ході зустрічі обговорювалися:

двосторонні відносини України та Саудівської Аравії — сторони відзначили хорошу динаміку виконання попередніх домовленостей та результативну співпрацю команд;

підготовка до першого, інавгураційного Глобального саміту миру, його очікувані результати та їхню можливу імплементацію.