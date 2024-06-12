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Володимир Зеленський у Саудівській Аравії, фото: Офіс президента
Зеленський прибув до Аравії говорити про саміт миру (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196263-zelenskyy-prybuv-do-araviyi-govoryty-pro-samit-myru-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 12 червня, прибув з візитом до Саудівської Аравії.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Зеленського.
Змістовна та енергійна зустріч із Його Королівською Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом, — зазначив Зеленський.
Зазначається, що в ході зустрічі обговорювалися:
- двосторонні відносини України та Саудівської Аравії — сторони відзначили хорошу динаміку виконання попередніх домовленостей та результативну співпрацю команд;
- підготовка до першого, інавгураційного Глобального саміту миру, його очікувані результати та їхню можливу імплементацію.
Обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку, — зазначив Зеленський. — Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку. Цінуємо прагнення Його Королівської Високості допомогти у швидшому відновленні миру.