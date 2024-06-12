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Ракурс
Володимир Зеленський у Саудівській Аравії, фото: Офіс президента

Зеленський прибув до Аравії говорити про саміт миру (ВІДЕО)

12 чер 2024, 21:43
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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 12 червня, прибув з візитом до Саудівської Аравії.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Зеленського.

Змістовна та енергійна зустріч із Його Королівською Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом, — зазначив Зеленський.

Зазначається, що в ході зустрічі обговорювалися:

  • двосторонні відносини України та Саудівської Аравії — сторони відзначили хорошу динаміку виконання попередніх домовленостей та результативну співпрацю команд;
  • підготовка до першого, інавгураційного Глобального саміту миру, його очікувані результати та їхню можливу імплементацію.

Обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку, — зазначив Зеленський. — Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку. Цінуємо прагнення Його Королівської Високості допомогти у швидшому відновленні миру.

Джерело: Ракурс


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