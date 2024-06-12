В Україні тривають відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n196264-elektroenergiu-13-chervnya-vidkluchatymut-lyshe-dvi-godyny-ukrenergo.html

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В Україні по всій території завтра 13 червня, графіки планових відключень електроенергії застосовуватимуть у період з 20.00 по 22.00.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».