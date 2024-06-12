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Ракурс
Країни ЄС не змогли домовитися щодо нового пакету санкцій, фото: Служба зовнішньої розвідки України

У ЄС не змогли домовитися щодо нового пакету антиросійських санкцій — ЗМІ

12 чер 2024, 22:29
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Країни Євросоюзу досі не дійшли згоди стосовно нового — 14-го — пакету санкції проти рф.


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Про це сьогодні, 12 червня, на своїй сторінці у соцмережі X, повідомив журналіст «Радіо Свобода» у Європі Рікард Йозвяк.

Зазначається, що цього разу досягненню консенсусу щодо санкцій перешкоджала не Угорщина, а Німеччина.

Країни-члени ЄС досі не дійшли згоди щодо останнього пакету санкцій ЄС проти росії, — наголосив Йозвяк. — На диво, саме Німеччина, а не Угорщина зараз є найбільшою перешкодою.

За його словами, наступна спроба узгодити санкції відбудеться 14 червня ввечері.

Нагадаємо, США сьогодні оголосили про запровадження нового пакету санкції проти фінансового сектору рф.

Джерело: Ракурс


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