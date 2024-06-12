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Країни ЄС не змогли домовитися щодо нового пакету санкцій, фото: Служба зовнішньої розвідки України
У ЄС не змогли домовитися щодо нового пакету антиросійських санкцій — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n196265-u-ies-ne-zmogly-domovytysya-schodo-novogo-paketu-antyrosiyskyh-sankciy-zmi.htmlРакурс
Країни Євросоюзу досі не дійшли згоди стосовно нового — 14-го — пакету санкції проти рф.
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Про це сьогодні, 12 червня, на своїй сторінці у соцмережі X, повідомив журналіст «Радіо Свобода» у Європі Рікард Йозвяк.
Зазначається, що цього разу досягненню консенсусу щодо санкцій перешкоджала не Угорщина, а Німеччина.
Країни-члени ЄС досі не дійшли згоди щодо останнього пакету санкцій ЄС проти росії, — наголосив Йозвяк. — На диво, саме Німеччина, а не Угорщина зараз є найбільшою перешкодою.
За його словами, наступна спроба узгодити санкції відбудеться 14 червня ввечері.
Нагадаємо, США сьогодні оголосили про запровадження нового пакету санкції проти фінансового сектору рф.
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