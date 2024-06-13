Украина и США заключили безопасностное соглашение на 10 лет

Джо Байден и Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників.

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Підписання угоди відбулося сьогодні, 13 червня, на полях саміту G7 в Італії, повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що, згідно з текстом угоди, вона має стати кроком на шляху до можливого членства України в НАТО.

Сторони визнають, що ця угода підтримує міст до можливого членства України в альянсі НАТО, — цитує агентство текст угоди.

В угоді зазначається, що:

в разі збройного нападу або загрози такого нападу на Україну, вищі посадові особи США та України зустрінуться протягом 24 годин, щоб проконсультуватися щодо реагування та визначити, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні, йдеться в угоді;

США підтверджують свою підтримку України у захисті її суверенітету і територіальної цілісності на тлі відновлення наступу рф на сході України;

США мають намір надавати довгострокову матеріальну, тренувальну та консультативну, технічну, розвідувальну, безпекову, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки і оборони, здатних захистити суверенну, незалежну, демократичну Україну і стримати майбутню агресію.

Для забезпечення безпеки України обидві сторони визнають, що Україна потребує значної військової сили, потужного потенціалу та постійних інвестицій у свою оборонно-промислову базу, які б відповідали стандартам Організації Північноатлантичного договору (НАТО), — зазначається у тексті.

Джерело: Reuters