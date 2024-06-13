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Владимир Зеленский во время пресс-конференции, скриншот видео
Лидер Китая пообещал, что не будет поставлять оружие рф — Зеленскийhttps://racurs.ua/n196299-lider-kitaya-poobeschal-chto-budet-postavlyat-orujie-rf-zelenskiy.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв йому у телефонній розмові, що його країна не надаватиме рф зброю для війни проти України.
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Про це Зеленський розповів сьогодні, 13 червня, під час спільної із президентом США Джо Байденом прес-конференції на полях саміту G7 в Італії.
У мене була телефонна розмова з лідером Китаю, тоді він сказав, що не продаватиме жодного озброєння росії, — зазначив Зеленський. — Якщо він поважна людина, то не буде цього робити, бо дав мені слово.
Байден зі свого боку підтвердив, що Китай не надає своєї зброї росії. Однак КНР може надавати росіянам технології, і це також було б допомогою росії.
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