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Ракурс
Оккупанты сбросили авиабомбу на Селидово. Фото: Офис генпрокурора

Оккупанты сбросили авиабомбу на жилой квартал в Селидово, есть раненые (ФОТО)

14 июн 2024, 09:49
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Армія росії продовжує завдавати ударів по мирних населених пунктах Донбасу.


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У четвер 13 червня о 21.10 окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал у місті Селидове Донецької області. Попередньо, проти мирного населення ворог застосував УМПБ Д-30СМ. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Внаслідок обстрілу отримали поранення шестеро містян віком від 62 до 93 років. У постраждалих діагностували мінно-вибухові й осколкові поранення та забої.

Вибух пошкодив щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе й аптеку.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Окупанти скинули авіабомбу на Селидове. Фото: Офіс генпрокурора

Окупанти скинули авіабомбу на Селидове. Фото: Офіс генпрокурора

Окупанти скинули авіабомбу на Селидове. Фото: Офіс генпрокурора

Окупанти скинули авіабомбу на Селидове. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, 13 червня російський FPV-дрон вдарив по дорожньому полотну у Куп’янську. Внаслідок вибуху було пошкоджено рейсовий автобус «Купʼянськ-Харків», але минулося без постраждалих. Також в місті вибухнув ще один FPV-дрон, який влучив у землю. Поранення дістав 60-річний перехожий.

Источник: Ракурс


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