Северная Корея отправила россии 5 млн артснарядов. Фото:

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Країна-агресор росія отримала нову військову допомогу від КНДР.

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Північна Корея відправила до рф щонайменше 10 тис. транспортних контейнерів, які можуть вмістити майже 4,8 млн артилерійських снарядів. Ці боєприпаси подібних до тих, які російські загарбники вже використовували у війні з Україною. Про це міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік розповів в інтерв’ю Bloomberg.

Очікується, що путін прагнутиме більш тісної співпраці у військовій сфері з Північною Кореєю, особливо у військових поставках, таких як артилерійські снаряди, які необхідні, щоб скористатися шансом на перемогу, — зазначив він.

Також очільник північнокорейського Міноборони додав, що КНДР відправила росії десятки балістичних ракет. А натомість Москва відправила Пхеньяну технології, які допоможуть у її планах розгортання безлічі шпигунських супутників, а також звичайних озброєнь, таких як танки і літаки.

Нагадаємо, наприкінці лютого міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що у вересні 2023 року КНДР відправила до рф приблизно 3 млн артилерійських снарядів калібру 152-мм та 500 тис. 122-мм артснарядів калібру 122-мм.

В обмін на військову допомогу Пхеньян, ймовірно, отримує від росії продукти харчування та інші предмети першої необхідності, а також сировину та деталі, які використовуються у виробництві зброї.

Джерело: Bloomberg