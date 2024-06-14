Хаос и путаница – после санкций Запада в россии каждый банк может ставить собственный курс

https://racurs.ua/n196317-haos-i-putanica-posle-sankciy-zapada-v-rossii-kajdyy-bank-mojet-stavit-sobstvennyy-kurs.html

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росія призупиняє валютні торги, оскільки останні санкції США створюють хаос та плутанину.

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Про це пише The Financial Times.

Припинення торгівлі доларами і євро на Мосбіржі після останніх санкцій США, націлених на зв’язки, що залишилися між російською фінансовою системою та іноземними банками, означають, що процес формування вартості рубля стане менш прозорим, що вплине на його конвертованість і підвищить витрати для імпортерів і експортерів, пишуть експерти.

Для банків у країнах від Китаю до Туреччини, які продовжують вести операції з рф, зростає ризик того, що вторинні санкції відсічуть їх від фінансової системи США, зокрема вони втратять доступ до доларів США.

Уявіть собі середньовічне місто, в якому закривається центральний ринок. Усе одно залишаться фермери, які бажають продати продукти, і жителі, які бажають купити, просто їм доведеться зустрічатися в якихось закутках по всьому місту… Саме це має статися в росії, — каже старший науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніс Клюге.

Попит на долари і євро в рф збережеться, але покупцям і продавцям іноземної валюти буде складніше знайти один одного, що зробить кожну угоду дорожчою і знизить прозорість російської економіки, додав експерт.

Перехід всіх операцій з доларами і євро на міжбанківський ринок, ймовірно, призведе до збільшення спредів між цінами купівлі та продажу і зростання волатильності рубля.

Для звичайних людей це означає, що переказати гроші з рф стане трохи складніше… Це також потягне за собою додаткові витрати для російських імпортерів, оскільки їм доведеться купувати іноземну валюту для платежів, а також вдарить по експортерах, яким доводиться конвертувати більшу частину зарубіжної виручки в рублі, — говорить науковий співробітник російського євразійського центру Карнегі Алєксандра Прокопєнко.

В росії після санкцій США, накладених на Московську валютну біржу, склалася ситуація, коли кожен банк може ставити власний курс долара. Про це заявив економіст, член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Санкції на Московську валютну біржу виводять з механізму валютообміну місце визначення валютного курсу. Це означає, що кожен банк сьогодні в росії може встановлювати будь-який курс. Є офіційний курс, який встановлює Центробанк росії. Але Центробанк без Московської біржі сам операції здійснювати не може. У них немає такого міжбанківського валютного ринку банку як в Україні, а було централізовано це в межах Московської міжбанківської валютної біржі. Склалася ситуація при якій кожен банк в росії займається особистим курсоутворенням, — зазначив Пендзин.

Погоджується з ним і російський економічний оглядач В’ячеслав Ширяєв, який заявив, що «жодного відношення до реальності курс тепер не має".

Тобто він виходить із якогось кабінету і узгоджується з Кремлем… Палець можна вгору підняти — так, курс сьогодні 67. Окей, народу сподобається 67. Але купити долари за 67 ви не зможете… Тобто тепер курс — це інструмент пропаганди, — пояснює Ширяєв.

Черги за валютою

У російському Петербурзі біля обмінників утворилися черги відразу після повідомлень про припинення торгів доларами та євро на Мосбіржі на тлі введених санкцій з боку США.

Незалежні фінансові аналітики в росії прогнозують появу кількох курсів долара після зупинки біржових торгів — курс чорного ринку, курс міжбанку, курс ЦП і так далі, але головним орієнтиром, на думку аналітиків, буде курс чорного ринку або сірого.

У клієнтів, ймовірно, не буде можливості продавати та купувати долар та євро на біржі. У зв’язку з цим Центрбанк росії може почати визначати курс з позабіржових угод.

Разом з тим можуть вирости комісії на зберігання валюти, а виводити її з росії стане ще дорожче. Фактично це ще один крок від конвертованості рубля.

Нові американські санкції можуть змусити росію почати ще більше орієнтуватися на китайський юань. Це буде абсолютним та остаточним визнанням того, що росія втратила свій суверенітет і перетворилася на придаток китайської економіки, — зазначив фінансовий аналітик Максим Блант в інтерв’ю The Insider.

На тлі запровадження санкцій проти Мосбіржі деякі російські банки відразу суттєво підняли курс обміну долара. Максимальне значення курсу, яким можна було купити долар в обмінниках Москви, склало 200 рублів. При цьому купувати американську валюту деякі банкіри були готові лише за 50 рублів за долар.