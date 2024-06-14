В российском Шебекино сложилась многоэтажка

https://racurs.ua/n196321-v-rossiyskom-shebekino-slojilas-mnogoetajka-foto.html

Ракурс

У російському Шебекіно Бєлгородської області, що неподалік кордону з Україною, обвалився багатоквартирний будинок, щонайменше п’ятеро людей постраждали.

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Про це 14 червня повідомив губернатор Гладков.

Він заявив, що це був обстріл. Водночас Генштаб ЗСУ о 13.00 повідомляв, що рф завдала удару п’ятьма КАБами по Вовчанську з напрямку Шебекіно.

Раніше медіа писали, що у Шебекіно Бєлгородської області рф вибухнули боєприпаси до важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Солнцепёк». Внаслідок цих вибухів загинули троє російських військовослужбовців.