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Подлодка с крылатыми ракетами «Калибр» разместила россия в Черном море, фото: LiveJournal

Подлодка с «калибрами» находится в Черном море — Силы обороны

15 июн 2024, 12:46
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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий підводний ракетоносій, спорядження якого становить до чотирьох ракет типу «Калібр».


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Про сьогодні, 15 червня, вдень повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

В Азовському морі зафіксовано вісім російських кораблів, серед яких три надводні ракетоносії, спорядження котрих може становити до 24 крилатих ракет типу «Калібр».

Нагадаємо, раніше у ЗСУ наголошували на особливій небезпечності запуску рашистами ракет з підводних човнів, оскільки їх виявлення дуже ускладнене для роботи протиповітряної оборони.

Источник: Ракурс


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