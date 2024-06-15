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Подлодка с крылатыми ракетами «Калибр» разместила россия в Черном море, фото: LiveJournal
Подлодка с «калибрами» находится в Черном море — Силы обороныhttps://racurs.ua/n196343-podlodka-s-kalibrami-nahoditsya-v-chernom-more-sily-oborony.htmlРакурс
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий підводний ракетоносій, спорядження якого становить до чотирьох ракет типу «Калібр».
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Про сьогодні, 15 червня, вдень повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
В Азовському морі зафіксовано вісім російських кораблів, серед яких три надводні ракетоносії, спорядження котрих може становити до 24 крилатих ракет типу «Калібр».
Нагадаємо, раніше у ЗСУ наголошували на особливій небезпечності запуску рашистами ракет з підводних човнів, оскільки їх виявлення дуже ускладнене для роботи протиповітряної оборони.
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