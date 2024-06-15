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Підводний човен з крилатими ракетами «Калібр» розмістила росія у Чорному морі, фото: LiveJournal

Підводний човен з «калібрами» перебуває у Чорному морі — Сили оборони

15 чер 2024, 12:46
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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий підводний ракетоносій, спорядження якого становить до чотирьох ракет типу «Калібр».


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Про сьогодні, 15 червня, вдень повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

В Азовському морі зафіксовано вісім російських кораблів, серед яких три надводні ракетоносії, спорядження котрих може становити до 24 крилатих ракет типу «Калібр».

Нагадаємо, раніше у ЗСУ наголошували на особливій небезпечності запуску рашистами ракет з підводних човнів, оскільки їх виявлення дуже ускладнене для роботи протиповітряної оборони.

Джерело: Ракурс


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