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Підводний човен з крилатими ракетами «Калібр» розмістила росія у Чорному морі, фото: LiveJournal
Підводний човен з «калібрами» перебуває у Чорному морі — Сили оборониhttps://racurs.ua/ua/n196343-pidvodnyy-choven-z-kalibramy-perebuvaie-u-chornomu-mori-syly-oborony.htmlРакурс
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий підводний ракетоносій, спорядження якого становить до чотирьох ракет типу «Калібр».
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Про сьогодні, 15 червня, вдень повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
В Азовському морі зафіксовано вісім російських кораблів, серед яких три надводні ракетоносії, спорядження котрих може становити до 24 крилатих ракет типу «Калібр».
Нагадаємо, раніше у ЗСУ наголошували на особливій небезпечності запуску рашистами ракет з підводних човнів, оскільки їх виявлення дуже ускладнене для роботи протиповітряної оборони.