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Ракурс
Упоминание в работах путина повышает баллы за школьные работы на ВОТ, фото: «Коммерсантъ»

Оккупанты повышают оценки школьникам за упоминание путина — ЦНС

15 июн 2024, 13:07
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Школярі на тимчасово окупованих територіях Донеччини зауважили певну тенденцію під час написання творів в межах проведення підсумкових екзаменів — якщо у роботі згадується ім’я російського диктатора володимира путіна, оцінка буде обов’язково вищою, ніж якщо його не згадати.


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Про це сьогодні, 15 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Про такі критерії оцінювання художніх творів випускники писали у соцмережах. Так би мовити, ділилися порадами як заробити вищий бал. Втім діти абсолютно щиро насміхаються над такими способами їхніх «педагогів» догодити кремлівському режимові, — вказано в повідомленні.

У ЦНС зазначають, що сьогодні на тимчасово окупованих територіях України є великий кадровий дефіцит саме вчителів:

  • українські педагоги в більшості відмовилися співпрацювати з окупаційною владою;
  • тому окупанти запустили програму фінансової підтримки російських вчителів, які зголосяться приїхати до України, обіцяючи їм високі премії та пільги.

Центр національного спротиву нагадує усім, хто пішов на співпрацю із ворогом — про ваші злочини відомо і за них вам доведеться відповідати, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти інформацію про колаборантів та ворогів до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


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