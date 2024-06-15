Упоминание в работах путина повышает баллы за школьные работы на ВОТ, фото: «Коммерсантъ»

https://racurs.ua/n196344-okkupanty-povyshaut-ocenki-shkolnikam-za-upominanie-putina-cns.html

Ракурс

Школярі на тимчасово окупованих територіях Донеччини зауважили певну тенденцію під час написання творів в межах проведення підсумкових екзаменів — якщо у роботі згадується ім’я російського диктатора володимира путіна, оцінка буде обов’язково вищою, ніж якщо його не згадати.

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Про це сьогодні, 15 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Про такі критерії оцінювання художніх творів випускники писали у соцмережах. Так би мовити, ділилися порадами як заробити вищий бал. Втім діти абсолютно щиро насміхаються над такими способами їхніх «педагогів» догодити кремлівському режимові, — вказано в повідомленні.

У ЦНС зазначають, що сьогодні на тимчасово окупованих територіях України є великий кадровий дефіцит саме вчителів:

українські педагоги в більшості відмовилися співпрацювати з окупаційною владою;

тому окупанти запустили програму фінансової підтримки російських вчителів, які зголосяться приїхати до України, обіцяючи їм високі премії та пільги.