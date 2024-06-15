Окупанти підвищують оцінки школярам за згадування путіна — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n196344-okupanty-pidvyschuut-ocinky-shkolyaram-za-zgaduvannya-putina-cns.htmlРакурс
Школярі на тимчасово окупованих територіях Донеччини зауважили певну тенденцію під час написання творів в межах проведення підсумкових екзаменів — якщо у роботі згадується ім’я російського диктатора володимира путіна, оцінка буде обов’язково вищою, ніж якщо його не згадати.
Про це сьогодні, 15 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Про такі критерії оцінювання художніх творів випускники писали у соцмережах. Так би мовити, ділилися порадами як заробити вищий бал. Втім діти абсолютно щиро насміхаються над такими способами їхніх «педагогів» догодити кремлівському режимові, — вказано в повідомленні.
У ЦНС зазначають, що сьогодні на тимчасово окупованих територіях України є великий кадровий дефіцит саме вчителів:
- українські педагоги в більшості відмовилися співпрацювати з окупаційною владою;
- тому окупанти запустили програму фінансової підтримки російських вчителів, які зголосяться приїхати до України, обіцяючи їм високі премії та пільги.
Центр національного спротиву нагадує усім, хто пішов на співпрацю із ворогом — про ваші злочини відомо і за них вам доведеться відповідати, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти інформацію про колаборантів та ворогів до відповідного анонімного чат-бота.