В Украине продолжаются отключения электроэнергии

https://racurs.ua/n196345-vseh-bytovyh-potrebiteley-otsoedinyat-ot-liniy-pitaniya-kriticheskoy-infrastruktury.html

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Усіх побутових споживачів від'єднають від ліній живлення критичної інфраструктури, світло у них також вимикатимуть за графіками.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник Держінспекції енергонагляду Руслан Слободян, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що Держенергонагляд спільно з операторами системи розподілу та військово-цивільними адміністраціями здійснюють інвентаризацію підключень до електромереж об'єктів критично важливої інфраструктури, за результатами якої буде оновлено перелік об'єктів, котрі не підлягають знеструмленню.

За словами Слободяна, останнім часом у містах, де є велика кількість об'єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає саме на побутових споживачів. Тож завдання інвентаризації полягає в тому, щоб:

розвантажити лінії електропередачі, які живлять важливі об'єкти;

споживачів, які можуть бути задіяні у графіках погодинних відключень, приєднати до інших ліній.

Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від'єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об'єктів, — наголосив він.

Слободян зазначив, що енергетики докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення об'єктів, які постраждали внаслідок ракетно-дронових атак, проте ушкодження надзвичайно великі — енергосистема втратила понад 9 ГВт високоманеврової генерації, які, вочевидь, не вдасться повністю відновити до зими.

Тож, за його словами, українцям треба бути готовими до відключень і складної зими.