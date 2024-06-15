Зеленский прибыл на Саммит мира в Швейцарии

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Владимир Зеленский прибыл на саммит мира, скриншот видео
Зеленский прибыл на Саммит мира в Швейцарииhttps://racurs.ua/n196346-zelenskiy-pribyl-na-sammit-mira-v-shveycarii.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, вже прибув на Саміт миру у швейцарському Бюргенштоці, котрий розпочинається сьогодні, 15 червня.
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Невдовзі він із президентом Швейцарії Віолою Амхерд офіційно відкриють саміт, повідомляє видання «Суспільне».
Зазначається, що Зеленський вже зустрівся з Амхерд, також до початку саміту в нього заплановані двосторонні зустрічі з віце-президентом США Камалою Гарріс та президентом Чилі Габрієлем Боричем.
Джерело: «Суспільне»
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