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Владимир Зеленский прибыл на саммит мира, скриншот видео

Зеленский прибыл на Саммит мира в Швейцарии

15 июн 2024, 14:05
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Володимир Зеленський, президент України, вже прибув на Саміт миру у швейцарському Бюргенштоці, котрий розпочинається сьогодні, 15 червня.


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Невдовзі він із президентом Швейцарії Віолою Амхерд офіційно відкриють саміт, повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що Зеленський вже зустрівся з Амхерд, також до початку саміту в нього заплановані двосторонні зустрічі з віце-президентом США Камалою Гарріс та президентом Чилі Габрієлем Боричем.

Джерело: «Суспільне»


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