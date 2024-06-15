Зеленський прибув на Саміт миру у Швейцарії

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Володимир Зеленський прибув на саміт миру, скріншот відео
Зеленський прибув на Саміт миру у Швейцаріїhttps://racurs.ua/ua/n196346-zelenskyy-prybuv-na-samit-myru-u-shveycariyi.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, вже прибув на Саміт миру у швейцарському Бюргенштоці, котрий розпочинається сьогодні, 15 червня.
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Невдовзі він із президентом Швейцарії Віолою Амхерд офіційно відкриють саміт, повідомляє видання «Суспільне».
Зазначається, що Зеленський вже зустрівся з Амхерд, також до початку саміту в нього заплановані двосторонні зустрічі з віце-президентом США Камалою Гарріс та президентом Чилі Габрієлем Боричем.
Джерело: «Суспільне»
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