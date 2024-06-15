Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський прибув на саміт миру, скріншот відео

Зеленський прибув на Саміт миру у Швейцарії

15 чер 2024, 14:05
999

Володимир Зеленський, президент України, вже прибув на Саміт миру у швейцарському Бюргенштоці, котрий розпочинається сьогодні, 15 червня.


.

Невдовзі він із президентом Швейцарії Віолою Амхерд офіційно відкриють саміт, повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що Зеленський вже зустрівся з Амхерд, також до початку саміту в нього заплановані двосторонні зустрічі з віце-президентом США Камалою Гарріс та президентом Чилі Габрієлем Боричем.

Джерело: «Суспільне»


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів