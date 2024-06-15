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Ракурс
Российский Су-24 залетел в воздушное пространство страны НАТО

Российский Су-24 залетел в воздушное пространство страны НАТО

15 июн 2024, 20:05
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Російський військовий літак Су-24, порушив повітряний простір Швеції на схід від південного краю острова Готланд.


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Про це заявили Збройні сили Швеції у своєму пресрелізі.

Інцидент з порушенням повітряного простору, відбувся у п’ятницю, 14 червня.

Цей випадок став першим після вступу Швеції до НАТО. Шведські військові також опублікували фото літака-порушника.

Екіпаж російського Су-24 було усно попереджено шведським повітряним бойовим командуванням, про порушення повітряно простору.

Однак, коли росіяни проігнорували попередження і не відхилився від свого маршруту польоту, Швеція підняла свої винищувачі JAS-39 Gripen на перехоплення порушника.

Источник: Ракурс


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